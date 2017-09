Semana Mundial da Reflexologia assinalada na Madeira

Shares

A Semana Mundial da Reflexologia é também assinalada na Madeira, com um programa atrativo. Para quem nunca experimentou esta técnica pode aproveitar e procurar informações no Centro de Reflexologia da Madeira. Segundo o Reflexologo Eduardo Luís, “este evento tem como desígnio: Desmistificar a Reflexologia como ciência e todos os mitos que surgem em torno desta, devido à falta de conhecimento; Difundir, despertar e consciencializar a terapia ao público em geral, para o carácter holístico e os seus benefícios no ganhos em Saúde; Valorizar todos os Reflexólogos qualificados e com carteira profissional; Dar a conhecer os casos de sucesso em diferentes patologias através da Reflexologia. Os desafios que se colocam à regulamentação das MT no âmbito da União Europeia às Medicinas não Convencionais, nomeadamente a reflexologia e a todas as terapias que tem tido um papel importante numa sociedade e comunidade como a nossa, onde vamos ao encontro das pessoas”.