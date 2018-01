Os benefícios da Reflexologia na Oncologia

Shares

Os benefícios das terapias naturais em oncologia e em doenças graves ou crônicas estão se tornando mais conhecidos.

Hoje, há evidências científicas e fontes oficiais que revelam os benefícios da reflexologia e explicam como eles agem e ajudam pessoas com cancro.

Em primeiro lugar, são os testemunhos dessas pessoas que demonstram a eficácia dessas terapias.

Se o stress nos afeta a todos, isso afeta particularmente as pessoas que sofrem de uma doença grave, emocional e fisicamente: hoje, ciência e medicina nos mostram como o stress também afeta o bom funcionamento do sistema imunológico, e pode ser a origem ou parte da origem de muitas doenças.

Reflexologia não cura o câncer, mas é uma poderosa ferramenta contra o stress e ansiedade e fornece ao paciente oncológico uma maneira natural de aliviar muitos dos efeitos colaterais de seus tratamentos oncológicos convencionais (quimioterapia, radioterapia, cirurgia), extremamente agressivos.

• Liberar opióides feitos naturalmente pelo organismo: endorfinas (ou morfina endógena), que:

• Eles têm um efeito analgésico (contra a dor),

• Provocar uma sensação de bem-estar profundo, poder as funções defensivas do sistema imunológico

• Diminuir a ansiedade, a depressão

• Melhorar a qualidade do sono

• Combate problemas digestivos (náuseas, constipação, diarreia, peso digestivo…)

• Aumento do apetite

• Facilitar as quebras de energia e elevar o nível de energia

• Reencontre um estado de relaxamento e equilíbrio necessário para a recuperação física, mental e emocional.

A Reflexologia é uma terapia que se baseia no princípio da existência de reflexos nos pés e mãos relacionados com todos os órgãos, glândulas e membros do corpo. Ao estimular estes reflexos, através de técnicas específicas, o terapeuta de Reflexologia irá ajudar o corpo nos vários processos homeostáticos (de equilíbrio). A Reflexologia Integrada alia a sabedoria milenar desta arte curativa com os conhecimentos da ciência moderna que validam e explicam os motivos fisiológicos de como e porquê a Reflexologia funciona, tendo sido já eleita por inúmeros estudos científicos como sendo a terapia com maior eficácia na redução de stress.

Eduardo Luís

Reflexologo e presidente da Ordem Mundial de Reflexologia.

Eduardo Luís

Reflexologo e presidente da Ordem Mundial de Reflexologia.

reflexfunchal@gmail.com