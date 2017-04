Aluna de Física da UMa realiza estágio na Siemens

A aluna do 3º ciclo em Física da Universidade da Madeira (UMa), Helena Kaufmann, realizou um estágio de 8 semanas, no Centro de Investigação e Desenvolvimento da Siemens Corporate Technology em Erlangen, na Alemanha.

O estágio decorreu entre fevereiro e março e foi realizado no âmbito de uma parceria entre a Siemens e a UMa.

No âmbito desta parceria, estabelecida há uma década, a Siemens compromete-se a apoiar as investigações no Departamento de Física da UMa. O montante deste apoio atingiu valores bastante significativos nos últimos anos, permitindo à UMa financiar vários bolseiros, entre os quais Helena Kaufmann.

De acordo com Helena Kaufmann, o estágio foi uma experiência enriquecedora e uma mais-valia no seu currículo, pois permitiu um primeiro contacto com o ambiente de trabalho na indústria. Na opinião da aluna da UMa, este último distingue-se do ambiente académico em muitos aspetos, em particular por prazos de desenvolvimento de soluções e produtos para os clientes muito mais rígidos e regras de confidencialidade também muito apertadas.

Helena Kaufmann destaca ainda o contacto com os colegas da indústria, que proporcionou uma troca de conhecimentos e experiências na área da modelação numérica de descargas elétricas em vácuo e instigou uma discussão para futuros estágios e cooperações.

Um estágio deste género é uma condição necessária, embora não suficiente, para a possibilidade de ser contratada pela Siemens depois do fim de estudos na UMa. Saliente-se que, contratar recém-doutorados das universidades parceiras é uma prática geral da Siemens, bem como doutras empresas de alta tecnologia.