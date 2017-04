Spotify perdeu director em ataque de Estocolmo

Chris Bevington, director do serviço de streaming de música Spotify, foi uma das quatro vítimas mortais do ataque com um camião no centro de Estocolmo, ocorrido na passada sexta-feira.

Bevington, um cidadão britânico de 41 anos, trabalhava em Estocolmo, na Suécia, onde vivia com a família.

“Chris foi um membro da nossa banda ao longo de mais de cinco anos. Teve um grande impacto, não apenas no negócio, mas em toda a gente que teve o privilégio de o conhecer e trabalhar com ele. Não há palavras para descrever o quanto vamos sentir a falta dele ou como estamos tristes por tê-lo perdido”, disse o fundador do Spotify, Daniel Ek, em comunicado.