Terrorista confessa ataque de Estocolmo

O principal suspeito do atentado terrorista em Estocolmo, Rakhmat Akilov, confessou hoje em tribunal ter sido o responsável pelo atropelamento propositado de transeuntes naquela cidade da Suécia que na última sexta-feira matou quatro pessoas e feriu outras 15.

De acordo com o seu advogado, Johan Eriksson, Akilov admite a autoria do ataque terrorista “e aceita a detenção”. Natural do Uzbequistão, o homem de 39 anos era já conhecido das autoridades suecas por não ter cumprido uma ordem de deportação e pela sua simpatia em relação a organizações extremistas, mas não era encarado como uma ameaça.