A China terá executado “milhares” de pessoas em 2016, diz a Amnistia Internacional, assinalando que mais de 90 por cento das penas de morte aplicadas no mundo são executadas em cinco países: China, Irão, Arábia Saudita, Iraque e Paquistão.

