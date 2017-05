Workshop sobre empreendedorismo de base tecnológica na ilha Terceira

A Associação Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira promove a 12 de maio, em Angra do Heroísmo, a realização de um workshop intitulado “Empreendedorismo de Base Tecnológica: Valoração do Conhecimento”, que visa sensibilizar as comunidades científica e académica para o conceito de empreendedorismo e o processo de incubação de empresas.

Esta iniciativa pretende promover o empreendedorismo de base tecnológica e a inovação, como vias para o rejuvenescimento do tecido empresarial dos Açores, e incentivar a competitividade das empresas regionais, através da diversificação de produtos e serviços e da valorização dos recursos endógenos.

Dar a conhecer as áreas de ação do futuro TERINOV – Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira, nomeadamente as indústrias culturais e criativas associadas à área tecnológica, é também um dos objetivos deste evento, em que participam ‘start-ups’ nacionais do setor da agricultura, nomeadamente a ‘Faarm’ e a ‘Trigger Systems’, e da área agroalimentar, a ‘Doctor Gummy’.

Este evento conta também com a presença da Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores (SDEA), que abordará as políticas e incentivos regionais para o empreendedorismo.

A iniciativa, que terá lugar na Faculdade de Ciências Agrárias e Ambiente da Universidade dos Açores, é especialmente dirigida a estudantes do ensino superior e investigadores da academia açoriana, devendo os interessados inscrever-se através de um formulário online disponível no endereço eletrónicohttps://docs.google.com/forms/ d/1eJ- RWO1Aeb2jZgS9w8zQnFNcwX1o0W0Ia wPtcGpq1qA/editou do email geral@terinovazores.pt.