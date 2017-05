Nas bancas a edição 910 do Tribuna da Madeira

Edição Nº 910 – 05/05/2017 do Semanário Tribuna da Madeira em formato digital ( pdf ) por apenas 1 €

Fogos podem ser combatidos pelo ar

A viabilidade da utilização de meios aéreos na Madeira, para o combate a fogos florestais, foi testada no início desta semana. A medida surge depois dos graves incêndios de Agosto de 2016, que atingiram fortemente o Funchal, causaram a morte de três pessoas e prejuízos avaliados em 157 milhões de euros. A intenção passa pela possibilidade de dotar a Protecção Civil de meios cada vez mais eficazes para evitar a repetição destas “situações devastadoras” para a Região e para os madeirenses.

‘Fica na Cidade 2017’ aposta em artistas e gastronomia regional

A edição 2017 do Fica na Cidade vai decorrer, este ano, entre os dias 2 e 14 de maio.

O festival urbano, introduzido pela CMF em 2015, com o intuito de fixar locais e turistas na Baixa da cidade, com concertos espalhados por vários palcos e dinamizando a economia local, terá como grandes novidades deste ano a aposta em artistas madeirenses, com 32 projetos constituídos por 135 músicos regionais, e a fusão com a iniciativa “À Descoberta dos Sabores”, em parceria com a Associação do Comércio e Indústria do Funchal (ACIF-CCIM), conjugando desta forma a componente gastronómica com a cultural, e envolvendo parte substancial dos restaurantes do centro da cidade.

Uma mãe de “armas”

Marisol Plácido é médica de Otorrinolaringologia e mãe de um jovem de 11 anos de idade. No pouco tempo livre que tem aproveita para praticar esgrima, um desporto que era visto apenas para homens mas que agora está a ganhar atletas femininas. Garantiu ao «Tribuna» que esta prática a deixa “psiquicamente renovada”. A médica abordou ainda sobre a descriminação das mulheres que optam por ser mães, e aproveitou para alertar sobre os excessos de ruídos que têm causado danos na audição dos jovens.

“Temos de fazer o Brexit funcionar”

Desde que Christof Weil assumiu oficialmente as suas funções como Embaixador da República Federal da Alemanha em Portugal, em setembro de 2016, esta foi a sua primeira visita oficial à Madeira. Em entrevista ao «Tribuna» realçou que “o Funchal é uma cidade encantadora e o ar é imaculado”.

A indisciplina “está dentro da sala de aula”

Daniel Sampaio sublinhou que “a sala de aula tem de ser completamente modificada”

e é defensor de aulas mais curtas.

Atividades da Prevenção dos Maus Tratos contra Crianças com balanço “muito positivo”

A Câmara Municipal do Funchal assinalou, no passado mês de abril, o Mês da Prevenção dos Maus Tratos contra Crianças, numa iniciativa conjunta com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Funchal.

“Ler na Vigia”

É um encontro com a leitura e com o livro e tem por objetivo mostrar a Quinta Vigia aos madeirenses.

Navio “Amerigo Vespucci” no Funchal disponível para visitas

O Navio escola “Amerigo Vespucci” chega ao Funchal no sábado, dia 6, e tem saída marcada do Funchal para o dia 10 de maio.

Semana Europeia da Juventude 2017

A Semana Europeia da Juventude 2017, que já arrancou e será assinalada até ao próximo dia 9 de maio, este ano é subordinada ao tema “O teu projeto, a tua Europa: Constrói, Vive, Participa”, e envolverá cerca de 600 jovens de todos os concelhos da Região Autónoma da Madeira.

CAF premiada em Espanha

Num dos mais prestigiados concursos de vinhos de Espanha, em Córdoba – o XXIII Prémios Mezquita – a CAF – MV (Cooperativa Agrícola do Funchal – Madeira Vintners) obteve os seguintes prémios: Ouro, Madeira Vintners Meio Doce 2012; Ouro, Madeira Vintners Meio Seco 2012; e Prata, Madeira Vintners Doce 2012.