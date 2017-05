Drinks de sonhos e mistérios “é uma obra inédita”

Foi apresentado esta quinta-feira, dia 4, no Museu de Eletricidade Casa da Luz, o livro “Drinks de sonhos e mistérios”, da autoria de Fernando Olim. A obra, editada por O Liberal, apresenta vários cocktails com mensagens, poemas e provérbios.

O autor Fernando Olim, que tem um vasto percurso na hotelaria e bares, tanto no Brasil como na Madeira, aponta que este é um livro inédito e sugere que pode ser apreciado por qualquer leitor, e é indicado para a hotelaria, escolas de formação, entre outros. A cerimónia de apresentação desta obra contou também com a presença do autarca do Funchal, Paulo Cafôfo, e do autarca de Santa Cruz, Filipe Sousa.