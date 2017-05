O Centro de Formação e Investigação em Turismo da Universidade da Madeira (CFIT-UMa), em parceria com a ACIF-CCIM, vai promover a III edição da Formação para Executivos em Gestão do Turismo.

Para esta edição estão disponíveis os cursos de ‘Rentabilidade da Empresa Turística’, ‘Gestão de Agências de Viagens: o Caso Amadeus’ e ‘Estratégia de Comercialização Turística’, organizados em dois programas de formação distintos, o programa geral e o programa avançado em Gestão do Turismo.

Os programas de formação serão conduzidos, no Colégio dos Jesuítas do Funchal, por docentes internacionais e terão sessões de temas específicos apresentados por executivos convidados, especialistas no tema principal do curso. A coordenação está sob a responsabilidade de Josep Francesc Valls Giménez, Professor Catedrático do departamento de Direção de Marketing da ESADE – Business School e coordenador do CFIT-UMa.

O programa geral será composto por três cursos de um dia, das 9h às 18h, com a duração total de 24 horas, e o programa avançado por três cursos de dois dias, das 9h às 18h, e duração total de 48 horas.

O primeiro curso, ‘Rentabilidade da Empresa Turística’, terá como executivo convidado Sergio Zertuche, Diretor Comercial e de Marketing do Grupo Palladium Hotel, e irá decorrer no dia 18 de maio, para o programa geral, e nos dias 19 e 20 de maio, para o programa avançado.

Segue-se no dia 15 de junho, para o programa geral, e nos dias 16 e 17 de junho, para o programa avançado, o curso de ‘Gestão de Agências de Viagens: o Caso Amadeus’, que terá como executivo convidado Miguel Ángel Puertas, Diretor Geral da Amadeus Portugal.

Por fim, o curso de ‘Estratégia de Comercialização Turística’ irá decorrer no dia 19 de outubro, para o programa geral, e nos dias 20 e 21 de outubro, para o programa avançado. Jimmy Pons, da Universidad Politécnica de Madrid é o Professor convidado.