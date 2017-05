Países Baixos concentram melhorias setoriais na Europa

As mais recentes previsões por países da Crédito y Caución, atualizadas mensalmente pela seguradora de crédito, registam nove melhorias setoriais na Europa, especialmente concentradas na Holanda, onde os níveis de insolvência caíram para níveis pré-crise. Bens de Consumo Duradouro (de Desfavorável para Favorável), Metalurgia (de Desfavorável para Favorável), Aço (Desfavorável para Favorável), e Alimentação (de Bom para Excelente), são os setores que mais beneficiaram da recuperação da economia holandesa, de uma melhoria no ambiente de negócios e de perspetivas favoráveis.

As perspetivas para o setor do Aço também melhoraram na Bélgica (de Favorável para Boa), na República Checa (de Desfavorável para Favorável) e na Eslováquia (Desfavorável para Favorável), num ambiente de crescimento de vendas e preços, recuperação da procura e aumento das margens, que diminuiu os níveis de incumprimento.

Há melhorias também nos setores de Bens de Consumo Duradouro na Polónia (de Desfavorável para Favorável) e Químico / Farmacêutico na Alemanha (de Bom para Excelente), onde a maioria das empresas registou um desempenho de vendas muito positivo, com margens sólidas e níveis de insolvência muito baixos.

Fora da Europa, melhoram as perspetivas no setor de Serviços no Japão (de Favorável para Boa). O setor de Serviços de Recursos Humanos beneficia da escassez de mão de obra naquele país asiático, e há uma forte procura no segmento de publicidade online. O aumento do número de turistas que entram no Japão tem um impacto positivo nos segmentos relacionados com viagens.

