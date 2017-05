Paulo Cafôfo no lançamento do livro de Fernando Olim

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, e a vereadora Madalena Nunes estiveram presentes, na passada quinta-feira, no lançamento do livro “Drinks de Sonhos e Mistérios”, da autoria do histórico barman Fernando Olim, que teve lugar no Museu Casa da Luz.

Esta foi uma oportunidade para o edil funchalense reconhecer e dignificar a extraordinária carreira de Fernando Olim na arte que escolheu, com Paulo Cafôfo a enaltecer “o carácter e a perseverança de um homem que levou o nome do Funchal e da Madeira aos quatro cantos do mundo.”