X Corrida das Mulheres decorre a 20 de outubro

A X Corrida das Mulheres, uma organização da AARAM – Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira e do Núcleo Regional Madeira – Liga Portuguesa Contra o Cancro, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, foi apresentada esta semana nos Paços do Concelho. Marcaram presença a Vice-Presidente da Autarquia, Idalina Perestrelo, o Presidente da AARAM, Policarpo Gouveia, o Presidente do Núcleo Regional da Liga, Ricardo Sousa, o representante da Direção Regional da Juventude e Desporto, Juan Gonçalves, e a madrinha da prova, Rita Pestana. A corrida decorre a 20 de outubro, sexta-feira, pelas 18h, com partida à frente da Sé Catedral.

Idalina Perestrelo começou por congratular os parceiros por mais esta iniciativa, “tanto a AARAM, que tem tido um conjunto de eventos fantásticos, que conjugam a vertente desportiva e a vertente humana e solidária, como a Liga, que faz um trabalho singular na prevenção, no combate e na notoriedade para esta causa, instituições com as quais este Executivo continuará a trabalhar de forma dedicada, porque o papel de uma Autarquia é sempre o de apoiar todos aqueles que precisam e que merecem.”

A Vice-Presidente recordou que “o Funchal é uma cidade Amiga do Desporto, que tem vindo a apoiar sucessivamente todos os eventos desta natureza” e sublinhou que estes são “determinantes, não só para o combate a problemas que nos afligem a todos, mas também para a vida da cidade e para a dinamização local que queremos continuar a estimular. O Funchal é uma cidade moderna e ativa, que promove saúde, e apelo mais uma vez a todos os munícipes para que tragam as suas famílias e dêem o exemplo, nesta prova por uma causa tão importante.”