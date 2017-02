22º Concurso “Uma Escola, Um Jardim”

A Câmara Municipal do Funchal realiza este ano a 22ª edição do Concurso “Uma Escola, Um Jardim”, no âmbito do seu programa de Educação Ambiental. Este incide em todas as Escolas do Concelho, com o objetivo de fomentar a criação e manutenção de espaços verdes (jardim, horta ou misto) nas áreas que envolvem os edifícios escolares, proporcionando uma maior interação entre a comunidade educativa. Dando continuidade a este projeto, a edição deste ano decorre entre os meses de fevereiro e maio.

Podem participar com o seu espaço verde todos os estabelecimentos de ensino do Concelho do Funchal, numa das seguintes modalidades:

– Jardim-de-infância / Infantário

– 1º Ciclo do Ensino Básico com Pré-Escolar

– 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, Secundário e Profissional

– Ensino Especial

As inscrições podem ser feitas até ao dia 17 de fevereiro de 2017 e enviadas para o correio eletrónico (educacao@cm-funchal.pt).