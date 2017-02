“Segurança na Internet” na Francisco Franco

“Segurança na Internet” é o tema da conferência que Emanuel Garcês, membro do gabinete de modernização das tecnologias educativas da Direção Regional de Educação, profere hoje, pelas 15:15 horas, na Sala de Sessões da Escola Secundária de Francisco Franco, no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Internet Segura.

Dinamizado pela coordenadora das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) da Escola Francisco Franco, Carol Aguiar, o Dia Internacional da Internet Segura é assinalado ainda com uma exposição, patente ao público durante esta semana, com a colaboração da professora Sandra Sousa e dos alunos de 11.º ano do curso profissional de técnico de multimédia.

O dia mundial da internet segura comemora-se todos os anos no dia 7 de fevereiro com o objetivo de promover a utilização segura da internet, sobretudo pelos jovens e adolescentes, mais vulneráveis a riscos nesta rede mundial de comunicação.

“Seja a mudança: una-se para uma internet melhor” é o tema do Dia Internacional da Internet Segura que amanhã se comemora.