Santa Cruz investe um milhão no Caniço

O JPP esteve no Caniço para anunciar os investimentos que a Câmara de Santa Cruz vai iniciar naquela freguesia. Filipe Sousa, autarca e presidente do partido, disse que em causa está um milhão de euros e um conjunto de investimentos que vão avançar já em seguida.

Explicou, a propósito, que os investimentos são resultado da excelência da gestão financeira camarária, desenvolvida desde 2013 pelo JPP, que foram sucessivamente chumbados pelo PSD, mas que permitiram inscrever no Orçamento para 2017 dois milhões de euros, que serão investidos em várias freguesias do concelho.

No Caniço, Filipe Sousa anunciou a construção do novo parque infantil e a repavimentação de todas as ruas no centro urbano da freguesia já a partir do próximo dia 15 deste mês. Na periferia, vai também ser asfaltada a Estrada Ponta da Oliveira, que vai desde a Quinta Splêndida à Cervejaria Alemã, a Estrada Avelino Pinto, a Estrada João Gonçalves, a Estrada João Paulo II.

“Há aqui um conjunto de investimentos que vão calar muita gente e vão envergonhar todos aqueles que durante estes últimos três anos estiveram na Câmara sem apresentar uma única proposta para valorizar e potenciar o investimento no concelho, e, mais grave do que isso, quando apresentamos as soluções, esses senhores do PSD, que destruíram o município de Santa Cruz, votam contra as obras que estamos hoje a apresentar à população do Caniço.”

Filipe Sousa entende que esta é uma forma do PSD voltar as costas à população de Santa Cruz e do Caniço, e, por isso, acredita que na altura certa “o povo saberá reconhecer o trabalho que nós desenvolvemos nestes últimos quatro anos. “