O Auditório dos Oceanos do Casino Lisboa propõe, no próximo dia 31 de Maio, a partir das 21h30, o espectáculo de Pole Dance “Exótika”. Referência do Pole Dance a nível mundial, a ucraniana Anastasia Sokolova será a grande protagonista de um espectáculo que concilia originais momentos de dança com registos de pura sensualidade.

Único e extravagante, “Exótika” é um espectáculo de Pole Dance que se distingue pela participação de Anastasia Sokolova, conhecida internacionalmente pela sua participação no programa de televisão Got Talent Ucrânia, onde chegou a finalista.

Sinónimo de erotismo e sensualidade, “Exótika” remete-nos para o imaginário dos clubes nocturnos, contando-nos diferentes histórias, através do movimento de personagens tão variadas como show girls, strippers, contorcionistas. Provocante e perturbador, “Exótika” é imperdível!