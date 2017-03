Com um extenso programa de animação, o Casino Lisboa propõe, já na próxima Quinta-Feira, 9 de Março, a partir das 23 horas, um novo e surpreendente espectáculo de pole dance no palco central do Arena Lounge.

Bem conhecidas dos visitantes do Casino Lisboa, Sara e Raquel são duas apaixonadas por pole dance. Essa paixão juntou-as em performances que combinam a dança com as forças combinadas, flexibilidade e acrobacia.

Recorde-se que, o amplo espaço do Arena Lounge acolhe, de Quinta-Feira a Domingo, um versátil cartaz que engloba, ainda, espectáculos de música ao vivo e de novo circo. A entrada é livre.

Por imperativo legal, o acesso aos espaços do Casino Lisboa é reservado a maiores de 18 anos.