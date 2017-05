easyJet transportou mais de 7 milhões de passageiros em abril

A easyJet transportou 7,116,731 de passageiros no passado mês de abril, resultado que se traduz num crescimento de 11,7% face a igual mês de 2016, segundo dados revelados pela companhia aérea.

A easyJet aumentou também a taxa de ocupação dos seus voos, que passou para 92.2%, que se traduziu num crescimento de 2,5 p.p., enquanto a capacidade aumentou 8.2%%.

No que concerne ao mercado nacional, as cidades mais populares a partir de Portugal durante o mês foram Nice, Luxemburgo, Berlim e Milão. No fim de semana de Páscoa (de 14 a 17 de Abril) mais de 75.000 passageiros voaram com a easyJet nos aeroportos portugueses em mais de 300 voos. 40% de e para o Reino Unido, 20% de e para França e 20% de e para a Suiça.

Nos últimos 12 meses, a companhia transportou 76,680,526 passageiros a nível global, o equivalente a uma subida de 7,8% face a igual período do ano anterior, enquanto a taxa de ocupação avançou 0,5 p.p., fixando-se nos 91,9%.