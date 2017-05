Luís Pimentel mantém a liderança no ERC2

Luís Pimentel e Bruno Pimentel terminaram, no último sábado, a edição de 2017 do Rally Islas Canárias, mantendo a liderança na competição reservada ao Agrupamento de Produção do Campeonato FIA da Europa de Ralis, o FIA ERC.

Depois de vários anos de inatividade em ralis, o Luís e o Bruno regressaram este ano e venceram o Azores Airlines Rallye no ERC2 e foram às ilhas Canárias para dilatar a sua liderança. Ao volante de um Mitsubishi Lancer Exo X da Calm Competició, apoiado pela Azores Airlines, pelo Turismo dos Açores, pela Let’s Rent-a-Car e pela LP Academy.

Para a equipa açoriana, o rali começou tal como esperavam: sabendo que o tempo de paragem iria ditar a regra para o primeiro conjunto de provas especiais! Assim, começaram por serem os terceiros mais rápidos na primeira e segunda prova especial. Na terceira prova especial, San Mateo 2, perderam algum tempo com a caixa de velocidades do Evo X a começar a falhar e na quinta prova especial de classificação, Mirador de Artenada, veio a confirmação com a equipa a ficar apenas com a quinta velocidade, sendo impossível continuar dessa forma e daí a decisão de abandonar. Ainda assim, os quinze minutos adicionados ao tempo acumulado pela equipa açoriano iriam condicionar o resto do rali.

A contar com a pontuação dos Açores e agora, com as das ilhas Canárias, Luís Pimentel e Bruno Pimentel mantêm a liderança na tabela de classificação do ERC2.

“Foi um grande rali, muito duro, mas um grande rali e uma árdua tarefa a completar. Sentimos que tudo ia pelo cano abaixo quando a caixa de velocidades do nosso carro começou a falhar, mas os nossos mecânicos substituíram a mesma no final do primeiro dia e depois das primeiras três provas especiais de sábado, começamos a ganhar novamente confiança com o carro. Desde essa altura e uma vez que recomeçamos em Rali 2, seria quase impossível tentar outro resultado que não o alcançado, pelo que estamos muito contentes por termos conseguido terminar e levar os nossos patrocinadores até à cerimónia de pódio”, afirmou Luís Pimentel.

“Felizmente e graças ao esforço da nossa equipa e dos nossos patrocinadores, conseguimos manter-nos na liderança da classificação do ERC2 desta temporada e agora estamos a apontar a continuação do nosso programa desportivo e ir à Grécia para defendermos o nosso resultado. A procura por apoios para irmos à Grécia começa já esta segunda feira”, conclui Luís Pimentel.

O Campeonato FIA da Europa de Ralis continua na Grécia, com o Seajets Acropolis Rally, que acontece entre 2 e 4 de junho.