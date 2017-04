easyJet disponibiliza horários e reservas para voos entre fevereiro e março de 2018

A easyJet anunciou ontem, dia 27 de abril, que os horários dos voos entre 5 de fevereiro e 24 de março de 2018 já se encontram disponíveis, assim como as reservas para viagens neste período.

De acordo com a companhia aérea, os preços para viagens neste período começam nos 12,99 euros e as reservas estão já disponíveis no site da easyJet, na versão App para mobile e nos GDS.

“A easyJet assume o compromisso de levar os seus passageiros aos destinos para onde voa de forma eficiente, poupando-lhes tempo e custo nas deslocações. São mais de 130 destinos em cerca de 30 países da Europa, a preços e horários acessíveis”, salienta a easyJet em nota à imprensa.