Miguel Gouveia enaltece iniciativas ecológicas e inclusivas da Escola Horácio Bento

O Vereador Miguel Silva Gouveia visitou, ontem, a Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, no âmbito do projeto Eco-Escolas, que voltou a distinguir este estabelecimento de ensino do Funchal, pelas suas boas práticas ambientais e sustentáveis.

Miguel Silva Gouveia teve, assim, oportunidade de se inteirar dos projectos que estão a ser desenvolvidos pela escola neste âmbito, tendo elogiado o cariz inclusivo da horta escolar, com a participação dos alunos com mobilidade reduzida e necessidades especiais, e enaltecido, na ocasião, que as políticas de Inclusão e Participação são centrais na estratégia da Câmara Municipal do Funchal.

O Vereador sublinhou, por fim, o facto da escola ter vindo a procurar parcerias para o desenvolvimento curricular do seu pessoal docente e não docente, considerando-o um excelente exemplo da responsabilidade social das organizações.