Miguel Gouveia recebeu Encarregada de Negócios da Embaixada dos Estados Unidos

O Vereador Miguel Silva Gouveia recebeu ontem, nos Paços do Concelho do Funchal, a Encarregada de Negócios da Embaixada dos Estados Unidos da América em Portugal, Herro Mustafa, que se encontra em visita oficial à Região. Uma vez que a nova Administração norte-americana ainda não indicou o nome do próximo Embaixador em Lisboa, tem sido Herro Mustafa a desempenhar as funções de mais alta dignatária desta representação diplomática no nosso país.

Miguel Silva Gouveia e Herro Mustafa abordaram, na ocasião, as relações económicas, culturais e sócioafetivas entre a Madeira e os Estados Unidos da América, onde existe uma importante comunidade madeirense emigrada, tendo sido avaliada a possibilidade de existirem ligações aéreas diretas entre o Funchal e este país norte-americano.

O autarca e a diplomata discutiram, igualmente, o contexto económico e de investimento da cidade e da Região, tendo Miguel Silva Gouveia enaltecido que “para uma cidade cosmopolita e global como o Funchal é de especial valor conservar uma via de contacto com a Administração de um país como os Estados Unidos, do ponto de vista económico, mas também académico.”

Referiu-se, por fim, o facto do Funchal ser uma cidade geminada com Honolulu desde 1979, capital do Estado norte-americano do Havai, e afirmada a intenção, de parte a parte, em reavivar essa relação a breve trecho.