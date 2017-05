I Etapa do Campeonato Nacional de Futevólei 2017

A mais conceituada e conhecida dupla nacional constituída por Nelson Pereira e Miguel Pinheiro, os tricampeões em título e vice-

campeões europeus, representantes do CD Póvoa, foi a grande vencedora da 1a etapa do Campeonato Nacional de Futevólei 2017.

A vila da Ribeira Brava acolheu um grande espetáculo desportivo, em prova a contar para a 12a edição do Campeonato Nacional de Futevólei, a principal prova do panorama nacional.

Foram 14 as equipas, nomeadamente 28 atletas, que evoluíram ao longo dos dois dias de prova (27 e 28 de maio), no areal do recinto, com registo para a presença de equipas de todo o continente, que se juntaram a várias duplas da região madeirense em busca da vitória e primeiros pontos no ranking.

O evento teve o seu início no sábado (27 Maio), pelas 10h00, com as equipas a evoluírem e a discutir o apuramento divididas em três grupos. Numa primeira fase as quatro duplas menos cotadas no ranking discutiram o acesso ao Qualifying. As restantes dez duplas mais cotadas iniciaram a sua participação seguidamente. Já com as 6 primeiras duplas apuradas para os Quartos-de-final, a tarde e o primeiro dia de prova fechou com um Qualifying para apurar as restantes 2 duplas.

O segundo e derradeiro dia da etapa, domingo, 28 de Maio, teve o seu início pelas 09h00, com 8 equipas a medir forças nos

Quartos-de-Final. Em resultado dos jogos em agenda apuraram-se para as Meias-Finais as duplas Ruben Santos/Luís Pinto (Estoril Praia), Filipe Santos/Tiago Sá (CD Póvoa), Nelson Pereira/Miguel Pinheiro (CD Póvoa) e João Gamboa/Nilson Júnior(CD Póvoa).

Em resultado dos 2 jogos correspondentes às Meias-Finais, Filipe Santos/Tiago Sá e Nelson Pereira/Miguel Pinheiro, foram mais eficazes e venceram os seus adversários em 2 sets sem resposta.

Com o grande momento do dia em plano de fundo, havia que encontrar quem chegaria ao derradeiro e honroso lugar do pódio, num jogo de um único set, a vitória acabou por sorrir à dupla mais eficaz, João Gamboa/Nilson Júnior por 18×11, frente a Ruben Santos/Luís Pinto.

Em clima de festa e de grande animação, chegou-se à discussão da grande Final da etapa. O equilíbrio foi a nota dominante no 1o set, com alternância constante no marcador, acabando Filipe Santos/Tiago Sá por fechar o 1o set na frente por 18×16. Sem margem para novo deslize Nelson Pereira e Miguel Pinheiro fizeram valor o seu estatuto e responderam da melhor formano 2o set impondo o seu jogo vencendo de forma clara por 18×8, conseguindo assimlevar o jogo para a ‘negra’. Com as emoções ao rubro e o desfecho final em aberto, os tricampeões estiveram irrepreensíveis e de forma muito segura fecharam a sua participação com novo triunfo no 3o set (18×7) e consequente vitória na etapa inaugural.

O campeonato prossegue no fim-de-semana de 8 e 9 julho na Póvoa de Varzim, sendo que até lá terá lugar o momento mais importante do ano do Futevólei Europeu, nomeadamente o European Footvolley Championship 2017, que irá acontecer em Portugal de 22 a 25 de junho, na Praia dos Pescadores, em Albufeira.