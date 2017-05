Juniores nas meias finais da Taça da Madeira

Em jogo a contar para os ¼ final da Taça da Madeira de juniores, o CD Nacional bateu, na noite de ontem, por sete bolas a formação da AD Camacha.

O CD Nacional nunca eseve em grandes dificuldades, e na primeira parte vencia já por 3-0, com golos de João Vítor, Rui Neto e Alejandro.

No segundo tempo a formação alvi-negra acabou por ampliar, com golos de Leandro, Ascensão e ‘bis’ de Nico.

Segue-se agora em casa a formação do CS Marítimo nas meias-finais.