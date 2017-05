Rafael Sá sagra-se campeão nacional

O ginasta do CD Nacional, Rafael Sá, sagrou-se, no último fim de semana, Campeão Nacional da 1ª Divisão de Ginástica Artística Masculina All Around.

A prova realizou-se no passado dia 6 de Maio de 2017, no Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa, e o atleta alvi-negro esteve em excelente plano, somando um total de 67.150 pontos.

Os resultados finais foram os seguintes:

Seniores

All Around

1º – Rafael Sá – 67.150 pts;

Por aparelho

Solo

1º – Rafael Sá – 11.250 pts;

Cavalo com Arções

2º – Rafael Sá – 10.500 pts;

Argolas

1º – Rafael Sá – 11.650 pts;

Saltos

3º – Rafael Sá – 5.950 pts;

Paralelas

1º – Rafael Sá – 11.050 pts;

Barra-Fixa

1º – Rafael Sá – 10.800 pts;