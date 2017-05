Insolvências decrescem em abril

Em abril de 2017 registou-se uma diminuição das Insolvências, com um total de 481 empresas insolventes, menos 26,2% que em igual período do ano anterior (menos 171 empresas). No entanto, o valor acumulado nos primeiros quatro meses de 2017 apresenta-se superior, tanto ao período homólogo de 2015 (mais 5,4% em 2017) como de 2016 (mais 1,7%).

Até abril de 2017 verificou-se um total absoluto 1.442 Declarações de Insolvência, mais 326 do que em abril de 2016 (29,2%), o que resulta no aumento total das Insolvências (mais 44 relativamente a 2016). Quanto aos restantes tipos de ações, estes decresceram. As declarações a insolvência requeridas (DIR) diminuíram em 158 (menos 22,3%), enquanto as apresentações à insolvência pelas próprias empresas (DIA) registaram uma diminuição em 129 (menos 19%) relativamente ao mesmo período de 2016.