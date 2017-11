Número de empresas sobe em Portugal

Shares

Foram constituídas 3.246 novas empresas em outubro último, 348 mais que em termos homólogos (aumento de 12%). No total de 2017, Portugal viu surgir 34.215 novos projetos empresariais, o que traduz um aumento de 8,7% face ao ano transato.

“A maioria dos distritos manteve o seu peso nas constituições. O número mais significativo de novas constituições continua a registar-se em Lisboa, com 11.480 novas empresas constituídas em outubro, mas uma quebra de 3,9% em relação a 2016. O Porto conserva a segunda posição, com 5.938 constituições (redução de 12,2%), e Braga surge em terceiro lugar com 2.506 novas empresas (redução de 10,8%). Setúbal é o quarto distrito a nível nacional com 2.360 constituições (mais cerca de 2% que em outubro de 2016)”, destaca a Iberinform, filial da Crédito y Caución.

Os setores que manifestam maior peso nas constituições são: Outros Serviços (46,3%), Hotelaria/Restauração (12,4%) e Comércio a Retalho (9 %). Não se verificaram descidas significativas, tendo a maioria dos setores mantido o seu peso no total de novas constituições por distrito.