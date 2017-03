Insolvências e novas constituições abrandam em 2017

Segundo dados divulgados pela Iberinform, as insolvências de fevereiro decrescem 6,7% face ao mês homólogo de 2016, mas o número total de empresas insolventes nos dois primeiros meses de 2017 é superior ao valor registado nos últimos dois anos (+7%).

Nota positiva para os distritos de Braga e Coimbra, que registaram menos insolvências – menos 14,5% e 37,7%, respetivamente. As Constituições desaceleram, passando de 3.488 para 3.243 empresas em fevereiro de 2017, o que traduz uma quebra de 7,6% no número de novas empresas. A versão integral do Estudo sobre Insolvências e Constituições em Portugal encontra-se disponível em Iberinform.pt.