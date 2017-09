Previsões setoriais na Europa com alterações importantes

As mais recentes previsões por países da Crédito y Caución, que a seguradora de crédito líder na península Ibérica atualiza mensalmente, registam alterações importantes na Europa que afetam 23 setores em nove países. “Quatro mercados mostram uma melhoria dos seus comportamentos setoriais. A retoma da economia interna na Itália melhora o desempenho económico, o risco de crédito e as previsões em seis setores: Maquinaria (de Boas para Excelentes), Agricultura (de Favoráveis para Boas), Metalúrgico, Aço e Papel (de Desfavoráveis para Favoráveis) e Construção (de Muito Desfavoráveis para Desfavoráveis). As previsões no setor da Alimentação registam melhorias na República Checa e na Eslováquia (de Favoráveis para Boas), impulsionadas pela sólida procura por parte dos consumidores e pelo aumento de preços. Na Irlanda, melhoram as expetativas dos Serviços Financeiros (de Favoráveis para Boas), devido ao previsível impacto que terá o futuro movimento das empresas financeiras do Reino Unido para a Irlanda em consequência do Brexit”, aponta a Crédito y Caución.

Outros três mercados registam uma evolução mista nas suas previsões. Em Portugal, o aumento do rendimento disponível e o retorno gradual para previsões de crescimento económico melhoram as previsões nos setores de Bens de Consumo Duradouro e Eletrónica (de Desfavoráveis para Favoráveis), que registaram um aumento do consumo. No entanto, há um agravamento das previsões no setor Automóvel (de Boas para Favoráveis), devido à quebra de vendas e de investimentos e à incerteza quanto ao futuro do setor. A Áustria regista um severo agravamento nas previsões no setor da Construção (de Favoráveis para Muito Desfavoráveis) que se aprofunda em 2017 com elevados níveis de insolvência. Também retrocedem as expetativas do setor Químico (de Excelentes para Boas), que mostra um aumento dos incumprimentos nos últimos 18 meses, e no setor de Bens de Consumo Duradouro (de Boas para Favoráveis), com o segmento de eletrodomésticos a sofrer um forte aumento do incumprimento. Melhora o setor de Serviços Financeiros (de Boas para Excelentes) que, apesar de um ambiente empresarial desafiante, conseguiu uma diminuição dos incumprimentos. Em linha com a Áustria, a Suíça regista um agravamento na Construção (de Favoráveis para Desfavoráveis) e no setor de Bens de Consumo Duradouro (de Boas para Favoráveis), com uma melhoria do setor do Papel (de Muito Desfavoráveis para Favoráveis).

Dois mercados apresentam um agravamento dos seus comportamentos setoriais. Na Polónia deteriora-se o setor de Bens de Consumo Duradouro (de Favoráveis para Desfavoráveis), com o segmento de eletrodomésticos a ser afetado por alterações legislativas que podem gerar passivos fiscais significativos e problemas de liquidez. Na Rússia, pioram as previsões no setor Agrícola (de Favoráveis para Desfavoráveis) devido às condições atmosféricas adversas e às expetativas de fracas colheitas. Regista-se também um agravamento das previsões no setor Químico (de Favoráveis para Desfavoráveis), decorrentes do processo de concentração em curso e há potencial insolvência de um dos seus principais operadores, e no setor de Maquinaria (de Desfavoráveis para Muito Desfavoráveis), onde o risco de crédito cresceu devido às repercussões das sanções impostas pela União Europeia e pelos Estados Unidos.

As previsões apresentadas no Quadro 500, que inclui meio milhar de perspetivas detalhadas de comportamento por setores e mercados, foram realizadas por analistas de risco que avaliam diretamente o risco associado às empresas em cada mercado, sempre que uma empresa portuguesa segurada pela Crédito y Caución quer fechar uma operação comercial em mercados externos. A Crédito y Caución opera integrada num operador global vocacionado para o mercado externo, a Atradius, que conta com presença direta em 50 mercados e cobertura em qualquer país do mundo, através de centros de experiência que analisam e subscrevem o risco através da equipa mais próxima do comprador.