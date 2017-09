Marinha realiza simulação de busca e salvamento marítimo com navio de passageiros

A Marinha, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), realizou durante o dia 19 de setembro um exercício de comunicações no âmbito da certificação dos planos de cooperação com centros de busca e salvamento marítimo homólogos, No exercício participou o navio de passageiros Mein Schiff4.

Este exercício insere-se no âmbito das normas internacionais estipuladas na International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) e International Maritime Organization (IMO) Maritime Safety Committee (MSC) e tem como objetivo a correta articulação em caso de necessidade de ativação dos planos de busca e salvamento marítimo dos navios de passageiros que praticam o porto do Funchal. O exercício envolveu, para além da estrutura do MRSC Funchal as estruturas de emergência da Royal Caribbean Cruises Ltd, sediadas em Miami, Florida.

Estes procedimentos de exercício e treino são realizados com frequência, sendo intensificados no inicio da temporada alta de cruzeiros no porto do Funchal, que no ano de 2016 movimentou 725.550 pessoas entre passageiros e tripulantes