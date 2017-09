Humberto Vasconcelos acompanha escoamento de uvas

O secretário regional da Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos esteve em São Vicente numa altura em que está em curso o escoamento de uvas.

Na ocasião o responsável pela tutela fez saber que as uvas adquiridas pelo Governo Regional são para o IVBAM e não para serem vendidas. Humberto Vasconcelos reafirmou que a intervenção pública a 50 cêntimos ocorre para que os agricultores não fiquem com o excedente nas parreiras.

No futuro, a secretaria, através do IVBAM irá atualizar os cadastros no sentido de ter uma análise mais concreta das produções.