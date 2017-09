A apresentação do Relatório do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas – 2017 terá lugar amanhã, no Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto – IPATIMUP, com início agendado para as 10 horas. No seguimento desta sessão será, de igual modo, apresentado o Relatório Nacional dos Rastreios e Programa de Rastreios de Base Populacional.

Apresentação do Relatório do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas – 2017