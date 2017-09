No próximo sábado, dia 23 de setembro, pelas 21h30m, há ópera na Universidade de Coimbra (UC). O Pátio das Escolas foi o palco escolhido para receber o concerto operático Visitação à Carmen de Georges Bizet no âmbito do ciclo “O.P.(us) – Ópera no Património”.

A entrada é gratuita mas sujeita a apresentação de ingresso a levantar na bilheteira do Turismo da Universidade, situada na Biblioteca Geral da UC, e do Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV).

Com a duração de três anos, o ciclo “O.P.(us) – Ópera no Património” tem como mentor e programador o maestro José Ferreira Lobo.

«Uma das ideias chave do “O.P.(us) – Ópera no património” é a dinamização do património material, através da organização de espetáculos de valor patrimonial extraordinário, seja arquitetónico, urbano ou natural, concedendo à obra musical uma dimensão cénica integral», afirma a organização (https://www.operapatrimonio.pt/projeto).