Detenção de um indivíduo indiciado pela prática de um crime de homicídio consumado

A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, procedeu à detenção de um homem, com 27 anos de idade, indiciado pela prática de um crime de homicídio consumado e de um crime de homicídio na forma tentada.

Os factos foram cometidos na madrugada do passado dia 13 de setembro, na via pública, em Lisboa, onde, no decurso de uma forte discussão, o autor esfaqueou dois homens com 43 e 41 anos, tendo-se posto em fuga, de seguida.

A primeira vítima veio a falecer em consequência dos ferimentos infligidos, tendo a segunda sofrido lesões graves e sido conduzido a unidade hospitalar onde ainda se encontra em tratamento.