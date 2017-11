Universidade de Coimbra participa no Programa Explorer

Shares

A Universidade de Coimbra (UC) é a primeira universidade portuguesa a implementar o Programa Explorer “Jovens empreendedores”, promovido pelo Banco Santander e coordenado pelo Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), com o objetivo de potenciar o talento jovem, o espírito empreendedor e o desenvolvimento de projetos inovadores num ambiente digital, aberto e colaborativo.

As candidaturas ao Programa, que cumpre em 2018 a sua nona edição, estão abertas até dia 8 de dezembro e os interessados podem inscrever-se através do formulário disponível em www.jointhex.org.

Os selecionados poderão beneficiar do acesso ao Explorar Space Universidade de Coimbra, um centro de ideation de alto rendimento onde desenvolverão as suas ideias de forma colaborativa com outros empreendedores e receberão assessoria personalizada e formação de uma rede de mais de 200 especialistas em inovação e modelos de negócio.

Ao finalizar os cinco meses de formação e mentoria, o representante do melhor projeto do Explorer Space Universidade de Coimbra, juntamente com outros 52 empreendedores provenientes de todos os Explorer Spaces, viajará para Silicon Valley, a referência mundial em inovação e empreendedorismo, para visitar empresas tecnológicas, obter assessoria em internacionalização e contactar com investidores. Adicionalmente, os três melhores projetos receberão 30 000, 20 000 e 10 000 euros para acelerarem o seu desenvolvimento.

Graças à colaboração com a Fundação EY, o Programa Explorer conta também com os prémios Woman Explorer Award, que oferece 20 mil euros para o financiamento do melhor projeto liderado por uma empreendedora, e Disruptive Technolgy Explorer Award, patrocinado pela INDRA, que brindará com 3 mil euros e assessoria por parte de especialistas da Indraventures o projeto de negócio mais inovador. Os interessados devem-se inscrever através da plataforma global www.jointhex.org.

Além das vantagens que tiveram os milhares de participantes nos programas de empreendedorismo apoiados pelo Santander, o Programa Explorer soma a possibilidade de integrar o maior ecossistema de empreendedorismo universitário do mundo através da plataforma global Santander X, www.jointhex.org, que conta com mais de 40 universidades, possíveis sócios e investidores de todo o mundo.

O Programa Explorer é uma iniciativa em rede que conta com o apoio de universidades e com a colaboração e participação ativa de mais de 150 instituições públicas e privadas como a fundação EY, Indra, Secot e Netberry.