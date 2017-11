Presidente angolano afasta filhos do antecessor

Shares

João Lourenço, o Presidente angolano, ordenou ao Ministério da Comunicação Social a retirada da gestão do segundo canal da Televisão Pública de Angola (TPA) à empresa Semba Comunicação, pertencente a dois dos filhos do ex-chefe de Estado, José Eduardo dos Santos.

Segundo a nota assinada pelo ministro da Comunicação Social, João Melo, estes canais “devem retornar ou passar para a esfera jurídica da TPA”.

A Semba Comunicação tem como sócios os irmãos Tchizé dos Santos e José Paulino dos Santos, filhos do ex-chefe de Estado, que deixou o poder em Setembro, ao fim de 38 anos.

A divulgação surge no mesmo dia em que o Presidente angolano exonerou a empresária Isabel dos Santos, a filha mais velha de José Eduardo dos Santos, do cargo de presidente do conselho de administração da petrolífera estatal Sonangol.