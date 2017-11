Shares

No quadro das suas deslocações pelo País, o Presidente da República visitou ao fim da manhã a Barragem do Castelo de Bode, a fim de se continuar a inteirar-se dos níveis das reservas de água e da preocupação com a situação de seca.

O Chefe de Estado já tinha estado na semana passada nas Barragens da Aguieira e de Fagilde.