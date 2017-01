Presidente da República agracia Martin Schulz

Na sequência de proposta do Primeiro-ministro, o Presidente da República decidiu agraciar Martin Schulz com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade, pelo seu papel em favor da liberdade e da democracia no decorrer das suas funções no Parlamento Europeu.

Martin Schulz é deputado europeu desde 1994 e foi Presidente do Parlamento Europeu de janeiro 2012 a janeiro de 2017. Ao longo do seu mandato foi um defensor acérrimo dos valores europeus e um amigo de Portugal.