GNR faz balanço da missão da FRONTEX na Grécia e Bulgária

A Guarda Nacional Republicana (GNR), através da Unidade de Controlo Costeiro (UCC) participa, desde o dia 1 de janeiro, em sete missões sob a égide da FRONTEX (Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira) com o principal objetivo de prevenir, detetar e fazer cessar ilícitos relacionados com a imigração ilegal, o tráfico de seres humanos e o tráfico de droga, contribuindo para a salvaguarda de vidas humanas no mar.

Das missões em que a UCC participa este ano, destaca-se: “Poseidon Sea – Patrol Car” em Lesvos/Grécia, de 4 de janeiro a 30 de setembro; “Poseidon Sea – Coast Patrol Boat” em Kos/Grécia”, de 1 de janeiro a 30 de setembro; “FOA – South Western Balkans – Patrol Car” em Malko Tarnovo/Bulgária, de 4 de janeiro a 13 de setembro; “FOA – Western Balkans – Thermo Vision Vehicle” em Kolotina/Bulgária, de 4 de janeiro a 11 de outubro.

No ano de 2016, a UCC participou em cinco missões da FRONTEX, empenhando um total de 80 militares, duas embarcações (uma lancha de vigilância e interceção e uma embarcação de alta velocidade), tendo: Resgatado 642 pessoas do mar; Percorrido 10 422 milhas náuticas; Percorrido 19 130 quilómetros.