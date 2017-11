Vencedores da iniciativa PhD Transition Fellowships são conhecidos amanhã

Shares

Amanhã vão ser anunciados os vencedores da iniciativa PhD Transition Fellowships, projeto integrado no programa EIT Health, que atribuirá 50 mil euros a ideias inovadoras baseadas nos resultados de teses de doutoramento.

O evento tem lugar, pelas 12h, na Sala do Senado da Universidade de Coimbra (UC).

Entre os finalistas, destacam-se projetos que apresentam desde novas técnicas para a identificação do ADN em ossos humanos queimados até tecnologias que permitem a libertação controlada de vários fármacos oftalmológicos em simultâneo.

O PhD Transition Fellowships destinou-se a estudantes da Universidade de Oxford, do Imperial College e da Universidade de Coimbra, que frequentassem o seu último ano de doutoramento numa área relevante para o consórcio EIT Health, nomeadamente: Biotecnologia, Terapias avançadas, Medtech/dispositivos médicos, TIC/medicina digital e áreas correlacionadas.

Dos 11 projetos participantes, 6 foram selecionados para concorrer aos prémios finais: 25.000€ para o 1º lugar, 15.000€ para o 2º lugar e 10.000€ para o 3º lugar. Os vencedores deverão desenvolver a sua ideia no primeiro ano de pós-doutoramento. Além do prémio monetário, os laureados participarão no “bootcamp EIT Health”, onde terão oportunidade de melhorar as suas competências e receber formação complementar em empreendedorismo.

O júri responsável pela escolha dos premiados foi constituído por Amílcar Falcão (Vice-Reitor para a Investigação e Inovação da UC); Mathew Harris (Clinical Senior Lecturer Public Health do Imperial College); Antero Abrunhosa (Diretor de produção e responsável pelo Laboratório de Radioquímica do ICNAS); Alexandre Lourenço (Administrador do CHUC); Sérgio Simões (Vice-Presidente da Bluepharma); Joana Branco (Gestora de Inovação do Biocant); Paulo Santos (Diretor de Incubação e Aceleração do Instituto Pedro Nunes); Bass Hassan (Oxford University); Jorge Figueira (Chefe da Divisão de Inovação e Transferências do Saber da Universidade de Coimbra); Marta Passadouro (Gestora do programa Innovation@UC da Universidade de Coimbra); Laura Alho (Responsável pela Propriedade Intelectual e Licenciamento da Divisão de Inovação e Transferências do Saber da Universidade de Coimbra); Antonio Cunha (Responsável LAS| Instituto Pedro Nunes); Carlos Faro (Biocant); João Diogo Ramos (CEO Retmarker); e Luís Arnaut (investigador do Departamento de Química da FCTUC).