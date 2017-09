Universidade de Coimbra (UC) no top 200 do ranking internacional QS Graduate Employability Rankings

A Universidade de Coimbra (UC) voltou a posicionar-se no top 200 do ranking internacional QS Graduate Employability Rankings (QS GER), iniciativa promovida pela Quacquarelli Symonds desde 2015.

Nesta 3.ª edição, a UC melhorou a pontuação nos indicadores que avaliam a reputação da instituição junto dos empregadores e as iniciativas que promovem o contacto entre estudantes e empregadores.

O indicador que avalia as parcerias com os empregadores é aquele em que a UC tem uma pontuação mais elevada, posicionando-se mesmo no top 115 mundial.

Nesta edição do QS GER foram avaliadas 600 instituições de ensino superior de todo o mundo, sendo produzido um ranking com as 500 melhores. O QS GER avalia e classifica as instituições de ensino superior com base em 5 indicadores: employer reputation (30%); alumni outcomes (25%); partnerships with employers per faculty (25%); employer-student connnections (10%) e graduate employment rate (10%).

Estes resultados vêm reforçar o bom desempenho da Universidade de Coimbra nos diversos rankings universitários internacionais, conseguindo posicionar-se sistematicamente entre a elite das melhores universidades do mundo.