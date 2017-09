Primeiro-Ministro lamenta morte do Bispo do Porto

O Primeiro-Ministro, António Costa, lamentou a morte do Bispo do Porto, D. António Francisco dos Santos.

«É com grande tristeza e profundo pesar que lamento a morte do Bispo do Porto», referiu o Primeiro-Ministro, em comunicado.

António Costa sublinhou: «D. António Francisco dos Santos era uma referência inspiradora que transcende a sua diocese do Porto e é um nome que, pela sua importância, perdura nas nossas memórias».

«Era uma personalidade de palavras sábias e sensatas, de uma dimensão que vai além da Igreja Católica», acrescentou ainda.

O Primeiro-Ministro concluiu: «Portugal perde um homem que eu apreciava escutar. Os meus sentimentos aos familiares e amigos».