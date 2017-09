Seleção Nacional A feminina arranca nova temporada desportiva

Após a participação histórica no Campeonato da Europa Holanda 2017, a Seleção Nacional A feminina voltou a concentrar-se na Cidade do Futebol, para dar o pontapé de saída na nova temporada desportiva. O objetivo é garantir pela primeira vez a qualificação para o Mundial de 2019, que irá decorrer em França.

As comandadas de Francisco Neto vão ensair essa fase de apuramento com dois jogos de preparação, diante da Finlândia. O primeiro está agendado para 16 de setembro, sábado, em Arouca. O segundo terá lugar em Santa Maria da Feira, na terça-feira, 19 de setembro.

Para este duplo compromisso de preparação, Fancisco Neto não conta com a capitã Cláudia Neto, devido a lesão. Em contrapartida, terá a oportunidade de observar em ação duas caras novas – as defesas Sarah da Cunha e Jassie Vasconcelos -, que integraram o treino desta segunda-feira.

Portugal, recorde-se, está inserido no Grupo 6 da qualificação europeia, juntamente com as seleções de Itália, Bélgica, Roménia e Moldávia. O primeiro jogo de apuramento da armada lusa, frente às belgas, irá decorrer em Penafiel, a 24 de outubro.