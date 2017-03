Seleção Nacional A feminina prepara encontro com a Dinamarca

Sem tempo para parar, após a derrota por 1-0 diante da Rússia, a Seleção Nacional A feminina iniciou a preparação do encontro com a Dinamarca, agendado para esta sexta-feira, às 19h, no Parchal.

Francisco Neto disse que a prioridade da Equipa das Quinas é “continuar a crescer” e lembrou que, após ter saído sem vitórias da última Algarve Cup, esta se qualificou pela primeira vez para um Europeu.

“Importante é continuarmos a crescer como equipa. Há um ano sentimos que crescemos enquanto equipa, que os indicadores que a equipa nos deu foram positivos e acabámos, infelizmente, por não ganhar jogo nenhum. Queremos ganhar jogos, mas a verdade é que a partir dali conseguimos o feito histórico de ir ao Campeonasto da Europa. Foi um crescimento muito grande”, assumiu.

Para o Selecionador Nacional, “Portugal foi ousado, audaz, começou a acreditar que, mesmo com grandes potências do mundo, consegue jogar olhos nos olhos”. “Não estamos obcecados com os resultados, mas estamos preocupados e focados em melhorar o nosso jogo, porque assim sabemos que estaremos mais próximos de obter esses resultados”, garantiu.

Diante da Dinamarca, na segunda jornada do grupo A, Francisco Neto quer a armada lusa “a jogar à Portugal”. “O qué é jogar à Portugal? É tentar dominar o jogo e tentar tirar a bola à Dinamarca”.