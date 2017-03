O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa presidiu, no Auditório da Fundação Serralves, no Porto, à Sessão de Abertura do I Encontro Fora da Caixa organizado pela Caixa Geral de Depósitos (CGD).

Antes do Presidente da República, usou da palavra o Presidente do Conselho de Administração da CGD, Emílio Rui Vilar.