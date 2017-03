Alunos de CTeSP fazem estágio na ACIN

A ACIN recebeu, no início deste mês, 3 alunos do Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) em Redes e Sistemas Informáticos, lecionado pela Universidade da Madeira (Uma).

Os alunos foram integrados nas equipas de desenvolvimento de soluções informáticas, administração de sistemas e suporte técnico, onde irão fazer um estágio de final do curso, para adquirir novas competências no contexto prático e novos conhecimentos na área das tecnologias, durante aproximadamente 4 meses (720 horas no total).

Esta não é a primeira vez que a ACIN recebe alunos provenientes de cursos profissionais e técnicos que, no âmbito da unidade curricular ‘Estágio’, adquirem novas competências em contexto prático na empresa. No ano passado, por exemplo, a ACIN também recebeu 2 estagiários, durante o mesmo período, integrados na equipa de Design & Marketing.

Segundo Luís Ramos, um dos estagiários, “as expetativas são altas, porque a ACIN é uma empresa com um grande departamento de desenvolvimento, o que me permitirá fazer parte de grandes projetos. Apesar de ser um estagiário, e ainda estar a aprender, estou cá para ajudar e colaborar no que for preciso, e adquirir novos conhecimentos no processo. Acho que vai ser uma experiência importante, pois esta oportunidade prática no meu curso é uma mais valia para o meu percurso profissional”.