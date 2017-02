JPP visitou a ACIN

A convite da concelhia da Juventude Popular da Ribeira Brava, a JP Madeira visitou ontem as instalações da ACIN – iCloud Solutions, com o intuito de conhecer o trabalho desenvolvido

por esta empresa e a sua importância para a economia regional.

A ACIN é uma empresa de soluções iCloud criada em 1999, que está na génese do futuro Brava Valley – um ecossistema de empresas tecnológicas na Madeira, apoiadas pelo Governo Regional.

A empresa tecnológica de referência internacional, emprega atualmente 150 colaboradores e é o maior empregador do concelho.

A Juventude Popular destaca a importância da ACIN no desenvolvimento da economia local e na criação de novos postos de trabalho. Na opinião de Wilson Rodrigues, “esta empresa pioneira na Madeira na criação de soluções informáticas para a Cloud constitui uma oportunidade de emprego para muitos jovens recém-licenciados madeirenses”.

O líder centrista realça ainda o papel da ACIN Academy, na formação do capital humano e no desenvolvimento de novas competências e reciclagem de conhecimentos adquiridos dos profissionais que procuram responder às atuais necessidades do mercado.