A Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas (ERTE), da Direção-Geral da Educação (DGE), em colaboração com o Centro de Competência TIC Entre Mar e Serra, promove o curso acreditado “O eTwinning: professores Europeus em Comunidade”.

A sessão presencial decorrerá no dia 18 de fevereiro (sábado) no Agrupamento de Escolas de Leiria e as sessões seguintes serão a distância, durante a semana de 20 a 24 de fevereiro (entrega do relatório final – 4 de março).

Esta formação, de caráter gratuito, terá uma duração de 15 horas (0,6 ECTS) e destina-se a todos os docentes que se encontrem afetos a uma Escola/Agrupamento, do ensino público ou privado, e que tenham interesse em conhecer e iniciar projetos eTwinning.