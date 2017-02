Vodafone oferece 10GB de internet móvel no Dia dos Namorados

À semelhança do que fez no Natal, a Vodafone volta a assinalar uma data especial com uma oferta exclusiva. No Dia dos Namorados, a Operadora disponibiliza gratuitamente 10GB de internet móvel para que os Clientes tirem o máximo partido da rede de última geração da Vodafone.

A oferta é válida mediante adesão, para os primeiros 500 mil Clientes particulares com tarifários de voz móvel, e deve ser feita até este domingo, dia 12, na renovada aplicação móvel My Vodafone – onde, além de vantagens exclusivas como esta do Dia dos Namorados, também se encontra informação detalhada sobre consumo de dados de internet móvel, faturação, campanhas, entre outros.

Pode ainda beneficiar da oferta exclusiva de uma coluna JBL GO na compra de um de dois smartphones: ZTE Blade A512 (€149,9) ou Huawei P9 Lite (€279,9).